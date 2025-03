Une étude, publiée dans la revue Nature, révèle pour la première fois que l'aspirine peut avoir un effet protecteur contre le cancer et empêcher que la tumeur se répandre à d'autres organes.

Et si un médicament contre la fièvre et les maux de tête serait efficace contre le cancer ? C'est une étude porteuse d'espoir, publiée dans la revue Nature. Des chercheurs ont découvert que l'aspirine pouvait avoir un effet protecteur contre le cancer et surtout empêcher que la tumeur se répande à d'autres organes. C'est vrai surtout dans le cancer du sein, du colon et du poumon.

Cette trouvaille est due au hasard ! Lors d'une étude sur des souris avec cancers métastatiques, les chercheurs se sont rendu compte que les souris qui ont consommé de l'aspirine ont moins de métastases que les autres. Le médicament permet à des cellules du système immunitaire de mieux éliminer les tumeurs, explique William Berrebi, gastro-entérologue, spécialiste du microbiote.

"L'aspirine bloque une substance qui s'appelle la thromboxane A2. Elle va mettre à l'arrêt les lymphocytes, des cellules de l'immunité, qui ont un effet anti-tumorale, donc l'aspirine va empêcher les lymphocytes de se mettre à l'arrêt et donc de lutter contre la tumeur", détaille-t-il.

Ne prenez pas d'aspirine sans l'avis de votre médecin

Attention : il ne faut pas prendre de l'aspirine sans l'avis de son médecin. Le médicament fluidifie le sang et cela peut aller jusqu'à l'AVC. Si les résultats se confirmaient chez l'Homme, on pourrait voir d'ici à quelques années arriver un traitement spécifique pour stimuler l'immunité contre les tumeurs.