Réouverture des écoles : comment rassurer son enfant ?

Comment rassurer au mieux son enfant en cette période anxiogène ? Alors que le confinement touche à sa fin, et que les écoles rouvrent progressivement leurs portes, de nombreux parents s'inquiètent des angoisses que peuvent ressentir leurs enfants, effrayés par l'idée de retourner sur les bancs de l'école et le risque de contamination par le coronavirus. Invitée lundi de Sans rendez-vous, sur Europe 1, la psychologue de l’Éducation nationale Mélaine Descamps rappelle l'importance de les rassurer en restant positif.

L'ensemble des acteurs de l'Éducation sont mobilisés pour accueillir au mieux les enfants, assure Mélaine Descamps. "Le confinement a été difficile à vivre pour certains enfants, et nous sommes mobilisés, vigilants, pour repérer ceux qui auront des besoins, et les familles qu'il faudra soutenir", dit-elle.

"Il faut fournir une information rassurante"

Rappelant que les enfants "vivent beaucoup cette période à travers les adultes qui les entourent", Mélaine Descamps estime qu'il est important de "rassurer" les enfants, de les accueillir du mieux possible, tout en leur expliquant "que ce n'est pas comme avant". Et d'ajouter : "Il faut bien les informer, mais leur fournir une information rassurante."

Mettre en confiance les plus jeunes élèves peut aussi passer par leur montrer les "avantages" de la nouvelle situation à l'école, avec "un enseignant pour moins d'élèves, qui aura plus de temps pour eux", explique la psychologue, selon qui, de toute façon, les enfants "sont résilients et capables de s'adapter".

"Aider l'enfant à élaborer ses propres réponses"

À la maison, les parents peuvent de leur côté préparer leur progéniture par des "petits jeux". Il est important, rappelle Mélaine Descamps, que cette préparation se fasse "de façon joyeuse", car "ce qui sécurise les enfants, c'est de sentir que leurs parents sont en confiance". "Cela peut aider l'enfant à reprendre un sentiment de contrôle", indique-t-elle. En revanche, si les parents ne se sentent pas à l'aise pour expliquer la situation eux-mêmes, Mélaine Descamps conseille de laisser faire les enseignants.

Mais que faire si son enfant refuse de retourner en classe ? "Il faut écouter ce qui lui fait peur, et essayer de gentiment le rassurer", préconise l'invitée d'Europe 1, "puis l'aider à élaborer ses propres réponses".

Enfin, Mélaine Descamps rappelle l'importance de faire conserver aux enfants un rythme régulier. "Il faudrait leur donner des cadres et des rythmes, toujours dans la joie et la bonne humeur. Les coucher tous les soirs à la même heure, qu'ils aient une activité physique, etc", explique la spécialiste.