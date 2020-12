Covid : ces mesures qui ont fait leur preuve, selon une vaste étude internationale

Les indicateurs du Covid-19 en France continuent de s'améliorer. 4.000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, loin des pics à 60.000 au début du mois, et la pression s'allège doucement sur les hôpitaux. Comment faire pour continuer sur cette bonne voie ? Quelles sont les mesures efficaces et quelles sont celles qui le sont moins ?

Une très large étude, publiée le 16 novembre dernier dans la revue Nature Human Behaviour, apporte des éléments de réponse. Des chercheurs italiens et autrichiens ont comparé 6.000 décisions prises dans 79 pays pour comprendre quelles sont les plus efficaces. Les chercheurs ont utilisé quatre modèles mathématiques différents pour comparer ces mesures, et les résultats concordent.

Alternatives efficaces au confinement

Ce qui a fonctionné le mieux jusqu'ici pour limiter la propagation du virus, c'est d'abord l'interdiction des petits rassemblements familiaux ou festifs, puis la fermeture des établissements scolaires, notamment les lycées et les universités. Ensuite, la fermeture des frontières, les restrictions de déplacement et la distribution de masques.

Le professeur Antoine Flahault, qui dirige l'Institut de santé globale de Genève, valide l'approche de ces études en l'absence de vaccin. L'intérêt de ces travaux, selon lui, c'est qu'ils permettent de connaître les alternatives efficaces au confinement total d'un pays. De plus, il n'y a pas qu'une seule solution qui se dégage, mais plusieurs dispositifs qui se complètent.

La limitation des transports publics marche moins

Parmi les mesures moins utiles qui apparaissent plus bas dans le classement, on retrouve la limitation des transports publics ou encore la désinfection des surfaces dans les bureaux ou à domicile.

Les autorités sanitaires ont publié mardi leur calendrier pour la campagne de vaccination. Les 750.000 personnes âgées vivant en EHPAD et les salariés de ces établissements le plus à risque seront prioritaires, c'est-à-dire environ 100.000 personnes.