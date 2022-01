Qu'est-ce que l'EMDR, cette thérapie «magique» pour guérir les traumatismes ?

DÉCRYPTAGE

Vous n'avez jamais entendu parler de l'EMDR ? Pourtant, cette thérapie serait "magique" pour les personnes phobiques ou atteintes de troubles post-traumatiques. En quoi consiste cette méthode et est-elle vraiment efficace ? Invité dans "Bienfait pour vous" sur Europe 1, Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences, détaille les bienfaits de l'EMDR.

Mouvements oculaires

Tout d'abord, l'EMDR signifie en anglais Eye Mouvement Desensibilisation and Reprocessing, c'est à dire la désensibilisation et le retraitement de l'information par les mouvements oculaires. L'EMDR n'est ni une médecine alternative ni une médecine douce. Elle repose sur le mouvement de l'œil, un balayage rapide de droite à gauche pendant que la personne se reconnecte à l'événement traumatisant par la pensée.

Une thérapie inventée par une femme

L'EMDR a été inventée en 1987 par la psychologue Francine Shapiro, à San Francisco. Cette année-là, elle apprend de manière très brutale qu'elle est atteinte d'un cancer. Dévastée, assaillie d'idées noires, elle s'assoit au bord d'un lac pour suivre le vol des oiseaux. Elle se sent alors plus légère et formule cette hypothèse : et si le va-et-vient des yeux pouvait soulager nos pensées et émotions négatives ? Elle se lance alors dans une expérience inédite : elle demande 80 bénévoles de suivre son doigt du regard en expérimentant des mouvements oculaires. Et ça fonctionne !

De nombreuses études cliniques sont menées les années suivantes, puis la méthode est importée en France en 1994 avec le livre "Guérir", de David Servan-Schreiber. La thérapie EMDR s'exerce aussi bien dans les cabinets de psychologues que des psychothérapeutes et de psychiatres. Son efficacité a été validée en 2007 par la Haute Autorité de Santé, par l'OMS en 2013, puis par l'Inserm en 2015.

L'EMDR s'adresse à toutes les personnes qui souffrent d'un trouble anxieux suite à une situation traumatisante, comme un attentat, un viol, un avortement, une catastrophe naturelle ou encore un divorce, une rupture, un accident de voiture...

Revivre le traumatisme

Pendant une séance d'EMDR, le praticien propose au patient de penser au moment du traumatisme , en laissant monter ses émotions. Puis, il lui demande de suivre du regard son doigt, qu'il déplace devant lui de gauche à droite. La stimulation dure une dizaines de secondes, puis le patient exprime au thérapeute ses émotions et ses sensations. Ce processus est reproduit plusieurs fois pendant la séance. L'intensité de l'émotion provoquée par le souvenir du traumatisme va peu à peu diminuer, jusqu'à disparaître.

Le prix des séances d'EMDR varie de 80 à 150 euros. Certaines mutuelles et assurances complémentaire proposent la prise en charge de l'EMDR.