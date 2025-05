Qu'est-ce que le «Vody», la boisson énergisante à base de vodka que le ministre de la Santé souhaite interdire ?

Le "Vody", cette boisson très populaire chez les jeunes mélangeant boisson énergisante et vodka, pourrait être interdit en France. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a dénoncé "l'impact cardio-vasculaire, neurologique" de cette boisson et souhaite que la France envisage son "interdiction".

"Prévenir les risques, protéger les plus jeunes, et agir résolument quand la santé publique est en jeu". Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, envisage une "interdiction" du "Vody", un mélange de vodka et de boisson énergisante qui rencontre un franc succès chez les jeunes. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé ce jeudi devant l'Assemblée nationale.

Une nouvelle boisson alcoolisée très forte (jusqu’à 22°) cible les jeunes via les réseaux sociaux, en jouant sur les codes du « challenge ». Ce marketing dangereux favorise le binge drinking et expose à des risques graves, immédiats et durables.



— Dr. Yannick Neuder (@yannickneuder) May 22, 2025

"Ça coûte pas cher et ça alcoolise vite"

Le "Vody", produit en Allemagne, est interdit à la vente et à la consommation dans plusieurs pays, notamment depuis 2023 en Côte d'Ivoire. Cette canette de 25 centilitres contient entre 18 et 22% d'alcool et coûte entre trois et cinq euros. Yannick Neuder dénonce également "un marketing extrêmement agressif pour notre jeunesse".

Avant d'ajouter : "Nous allons avoir une campagne de prévention vis-à-vis de notre jeunesse. (...) Il faut se doter de tous les leviers possibles pour envisager cette interdiction de ces substances qui sont néfastes pour notre jeunesse".

Du côté des jeunes qui ont testé, l'avis est mitigé. "J'ai trouvé que c'était fort en alcool, je n'ai pas trop aimé", raconte Alexis, 19 ans, qui a déjà consommé du "Vody". De son côté, Philippe, 20 ans, assure que c'est une solution de facilité. "J'aime ça. C'est un bon mix de boisson énergisante et d'alcool. Ça coûte pas cher, ça alcoolise vite et ça donne de l'énergie", explique-t-il.

"Pour moi, l'interdire n'est pas une mauvaise idée. C'est hyper accessible pour les jeunes, comme moi. Je pense que le fait de les supprimer, tu serais obligé d'acheter et de faire le mélange de ton côté. Ça serait différent, ça couterait plus cher et ce serait plus compliqué", conclut-il.