Qu'est-ce que le psoriasis et comment le traiter ?

Des taches rouges qui apparaissent, qui se répandent, sans forcément qu'il y est d'autres symptômes... 1,5 à 3 millions de Français ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils étaient atteints de psoriasis, cette maladie inflammatoire de la peau qui touche 2 à 3% de la population mondiale. Dans Sans rendez-vous, sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed fait le point sur cette pathologie qui peut s'avérer très handicapante.

Qu'est-ce que le psoriasis ?

Le psoriasis, ce sont des plaques rouges qui vont être bien délimitées avec des petites squames blanchâtres de façon plutôt symétrique, c'est-à-dire que ça va toucher les deux membres. On va en avoir au niveau des coudes, des genoux, des jambes, du bas du dos...Et puis on peut aussi en avoir dans le cuir chevelu ou même les ongles.

Dans 20 à 30% des cas, vous avez des signes articulaires, avec un rhumatisme psoriasique et des gens qui ont des douleurs aux articulations.

Quelles sont les causes du psoriasis ?

A l'origine du psoriasis, il peut y avoir des facteurs déclenchants, avec un stress émotionnel, de l'angoisse...Mais ça peut aussi être observé chez des gens qui ont une prédisposition génétique : il y a une part un peu héréditaire et dans 30% des cas on retrouve justement un terrain familial propice. Sinon, on pense qu'il y aussi des facteurs infectieux, après un épisode de rhino-pharyngite classique par exemple.

On sait que certains médicaments comme les bêtabloquants, des traitements contre l'hypertension artérielle que l'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou le lithium que l'on peut donner dans les troubles bipolaires, peuvent aussi déclencher la maladie. Il y a donc plein de facteurs qui vont aboutir à cette inflammation de la peau.

Quels sont les traitements contre le psoriasis ?

Si on essaie de contrôler la maladie, on ne guérit pourtant pas du psoriasis. Mais il y a plusieurs lignes de traitement : d'abord on va donner des émollients pour hydrater et se débarrasser de cette couche superficielle de la peau qui a tendance à se régénérer. On va mettre un corps gras avec de la vaseline et un petit décapant par exemple.

On a également recours parfois aux dermocorticoïdes. Et puis lorsque les traitements ne marchent pas, on a aussi recours à l'immunothérapie et on va viser les molécules appelées les TNF, qui permettent de contrôler la maladie. Donc si vous avez cette pathologie, allez voir votre médecin traitant, car il existe plein de solutions.