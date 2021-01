Qu'est-ce que la maladie du foie gras et comment la détecter ?

C'est un organe que l'on connaît tous mais dont on ignore finalement presque tout, à la différence du cœur ou du cerveau. Et pourtant, le fonctionnement du foie est assez extraordinaire. Dans sa chronique Notre Santé, le docteur Jimmy Mohamed revient mardi sur cet organe particulier, qui peut aussi tomber malade, et nous explique comment prévenir ce que l'on appelle la maladie du foie gras.

Qu'est-ce que la maladie du foie gras ?

"Le foie mesure entre 20 et 10 centimètres et il pèse 1,5 kilo. Il est d'une couleur rouge-brun et a la consistance d'une éponge. Il est situé dans le ventre, sur le côté droit de la cavité abdominale. Ses fonctions sont extraordinaires : il filtre la totalité de votre sang 300 fois par jour. Et si jamais on décidait de détruire deux tiers de cet organe, il pourrait repousser et même atteindre 80% de son volume et 100% de ses capacités en quelques semaines", explique le docteur Jimmy Mohamed.

Le problème, c'est qu'une alimentation trop grasse ou trop sucrée a tendance à le faire grossir, à l'engraisser et provoquer ce qu'on appelle la maladie du foie gras : "Cette maladie touche 10 millions de Français. Et pourtant, ils n'ont aucun symptôme. Ils n'ont pas de douleurs, donc ne savent pas qu'ils ont cette maladie du foie gras. Pourtant ce gras va entraîner de l'inflammation. Et cette inflammation va être responsable de la NASH, la maladie du soda, qui elle-même entraîne une cirrhose", poursuit-il.

Comment la diagnostiquer ?

Autrement dit, on peut détruire son foie simplement au travers de son alimentation et de ce que l'on boit, sans ingurgiter une seule goutte d'alcool. Mais pas de panique, il est possible de se faire diagnostiquer assez facilement : "Ce que vous pouvez faire avec un ruban maître, c'est de mesurer votre tour de taille. Si ça dépasse 100 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme, cela veut dire que vous avez probablement de la graisse viscérale qui se dépose sur vos organes et que vous êtes probablement à risque. La deuxième chose, c'est qu'il est possible de la détecter avec une simple prise de sang prescrite par votre médecin traitant pour faire un bilan hépatique."

Comment la soigner ?

La bonne nouvelle, c'est que la maladie du foie gras est réversible. Pour s'en défaire, le docteur Jimmy Mohamed conseille simplement de pratiquer une activité physique et de faire attention à ce que l'on mange. "Cela permet de régresser totalement l'élision et donc de sauver votre foie", conclut-il.