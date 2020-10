Quels sont les signes d'une allergie alimentaire ?

DÉCRYPTAGE

Une auditrice d'Europe 1 s'interroge : sa langue la brûle chaque fois qu'elle mange un kiwi. Serait-ce le signe d'une allergie alimentaire ? Comment les identifier ? Le docteur Jimmy Mohamed a répondu à cette question posée jeudi dans l’émission Sans rendez-vous sur Europe 1.

Des signes symptomatiques d'une allergie

"Un langue qui brûle, cela peut tout à fait s’intégrer dans le symptôme d’allergie orale", selon Jimmy Mohamed, qui rappelle que les allergies alimentaires progressent en Europe : elles touchent 6% des enfants et 3% des adultes. "Tout le monde connaît les symptômes d’allergie classiques : de l’urticaire, ça gonfle, ça gratte. Mais on peut avoir aussi simplement des signes très discrets, qui reviennent toujours pour les mêmes aliments. Le kiwi fait d'ailleurs partie des aliments qui peuvent donner des allergies fréquemment. On peut avoir des démangeaisons, des petites piqûres, ou encore une sorte de rhinite comme si vous étiez allergique au pollen", détaille le docteur sur Europe 1.

Tests dermatologiques

Mais pas de panique : en règle générale, "cela n’engendre pas de réaction sévère car la réaction anaphylactique la plus grave a lieu dans 1% des cas seulement". Dans 10% des cas, l'allergie se manifeste quand même par des signes qu'il ne faut pas négliger. Pour cela, "on peut faire une enquête avec des tests dermatologiques : on prend, par exemple, un peu de chair de kiwi qu’on met sur la peau", commente le médecin. Ces tests sont efficaces pour détecter une allergie mais le problème est qu'ils ne sont "pas très spécifiques. Si vous réagissez de façon positive, cela peut être une allergie au kiwi, mais aussi à autre chose car il existe des allergies croisées", souligne Jimmy Mohamed.

Si ces allergies alimentaires peuvent se déclencher à l'âge adulte, elles apparaissent toutefois plus fréquemment pendant l'enfance. A noter qu'il existe le "syndrome d’allergie par le baiser" précise Jimmy Mohamed : si vous êtes allergique au kiwi, "et que vous embrassez quelqu’un qui a mangé un kiwi, vous pouvez déclencher un symptôme d’allergie".