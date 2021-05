Quels sont les gestes à éviter pour prendre soin de son microbiote vaginal ?

INTERVIEW

Ce sont des recommandations simples qui peuvent éviter nombre de soucis intimes. Chez les femmes, le vagin est composé d'un ensemble de micro-organismes essentiels à sa bonne santé et qui constituent la "flore vaginale" ou le "microbiote vaginal". Ces bonnes bactéries, les lactobacilles, permettent de limiter les infections mais peuvent voir leur fonctionnement perturbé par certains gestes de tous les jours ou par de mauvaises habitudes. Invité lundi de Sans rendez-vous, le Dr Jean-Marc Bohbot, médecin-infectiologue spécialiste des infections génito-urinaires à l’Institut Fournier de Paris, a livré quelques conseils pour protéger au mieux son intimité.

Ne pas consommer de tabac

"L'ennemi numéro 1 du vagin, c'est le tabac", assure le co-auteur du livre Prenez soin de votre microbiote vaginal. En effet, "la nicotine diminue le taux d'œstrogènes dans le sang. Or, ces œstrogènes sont indispensables pour le bien-être du vagin". Et quand on fume, "on retrouve plein de composants de la nicotine et de goudron dans le vagin, ce qui asphyxie complètement les cellules vaginales", poursuit le spécialiste.

Etre vigilant sur les antibiotiques

En cas de problème de santé, "les antibiotiques sont souvent nécessaires", rappelle Jean-Marc Bohbot, "mais beaucoup ont une action très agressive sur les lactobacilles". Et un plus faible nombre de lactobacilles va entraîner "un déséquilibre de la flore avec un risque d'infection"

Lutter contre le stress

"Le stress chronique chez certaines femmes permet la production d'un certain nombre d'hormones toxiques pour le vagin", indique encore l'invité d'Europe 1. Ces dernières vont alors faire par exemple des mycoses à répétition.

Par ailleurs, certains autres problèmes de santé vont eux aussi favoriser les infections, comme par exemple le diabète. "Les femmes diabétiques ont des déséquilibres des microbiotes en général, et plus particulièrement du vagin. Elles sont davantage sujettes aux mycoses", dit Jean-Marc Bohbot.

Pas d'épilation intégrale définitive

"Sauvez les poils !", martèle Jean-Marc Bohbot, mettant en garde contre les conséquences d'une épilation définitive au laser du vagin. Cette épilation "va rendre la zone complètement sèche. Or, elle a besoin d'une hydratation suffisante".

Attention aux mauvais gestes d'hygiène

Pour la toilette intime, le médecin-infectiologue conseille d'utiliser des produits hydratants et ne contenant pas d'antiseptiques. "En hygiène quotidienne, il faut traiter cette zone avec des produits dédiés", ajoute-t-il. Et d'insister sur l'importance de ne surtout pas faire de douche vaginale : "Jamais de toilette interne, le vagin est autonettoyant."

De même, les lingettes peuvent être utilisées "exceptionnellement", mais sont plutôt à éviter. "Elles ont tendance à un peu décaper la zone externe, et ce alors que c'est une zone qui permet de réalimenter le vagin", explique Jean-Marc Bohbot.