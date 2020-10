Chewing-gum, brossage de dents, alimentation : que faire contre la mauvaise haleine ?

La mauvaise haleine est un mal embarrassant. Il est aussi très souvent mal compris. Contrairement aux idées reçues, la mauvaise haleine s'explique rarement par une maladie : votre mode de vie a bien plus d'impact sur l'odeur de votre bouche. Votre alimentation tout comme la manière dont vous prenez soin de vos dents peuvent expliquer les odeurs désagréables. Ainsi, réviser quelques habitudes permet souvent de se débarrasser des mauvaises odeurs. Le décryptage et les conseils du docteur Jimmy Mohamed.

"Quand on parle de mauvaise haleine, ou halitose, il faut distinguer plusieurs choses. Avoir mauvaise haleine le matin est normal : l'estomac est vide, on ne s'est pas lavé les dents pendant plusieurs heures et la bouche va produire des protéines appelées corps cétoniques, responsables de la mauvaise haleine.

L'alimentations en cause

Il faut donc distinguer cette haleine du petit matin de la vraie mauvaise haleine. Celle-ci peut être provoquée par des aliments : manger du Maroilles le matin donne forcément mauvaise haleine. Mais d'autres aliments ont un effet plus durable, comme l'ail, le chou et l'oignon. Cela peut sembler intuitif mais il faut savoir qu'ils dégagent ce qu'on appelle des dérivés sulfurés que vous allez absorber et ingérer dans le sang. Or, ces dérivés sulfurés, pour être éliminés, doivent être sécrétés dans l'urine, dans les poumons et dans les voies respiratoires. Il est donc normal d'avoir mauvaise haleine après avoir mangé de l'ail, du chou et de l'oignon.

Un effet similaire est observé avec la viande. Ceux qui mangent énormément de viande vont avoir un apport protéique important, ce qui modifie le PH de leur bouche. Cela va favoriser la prolifération de bactéries qui vont créer de la plaque dentaire et donc alimenter la mauvaise haleine. Enfin, les personnes qui boivent beaucoup de café ont tendance à avoir mauvaise haleine puisqu'il s'agit d'une boisson astringente. Concrètement, cela signifie qu'elle assèche la bouche. Or, la salive est un très bon antibactérien.

Le même phénomène s'observe avec le port du masque, qui a tendance à assécher la bouche et les muqueuses. On sent également un peu plus notre odeur, puisqu'on respire dans le milieu clos du masque.

Quelles solutions ?

Pour lutter contre ce phénomène, et même si cela paraît tout bête, il faut aller chez le dentiste. En effet, la plaque dentaire provoque la mauvaise haleine. Un rendez-vous chez le dentiste après un brossage de dents et l'utilisation d'un fil dentaire peuvent largement suffire à vous éviter tous ces petits désagréments. Le dentiste pourra également détecter si vous avez une gingivite, c'est-à-dire une inflammation des gencives qui va engendrer une mauvaise haleine. N'hésitez pas non plus à mâcher du chewing-gum, qui stimule la production de salive."