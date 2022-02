Quatre techniques pour atténuer ses cicatrices

Vos cicatrices sont une source de mal-être ? Souvent disgracieuses, ces marques laissées par l'acné, la varicelle ou encore un traumatisme, peuvent être traitées grâce à de nouvelles technologies. Invité dans "Bienfait pour vous" sur Europe 1, le dermatologue Noël Schartz détaille les différents types de laser qui améliorent l'apparence des cicatrices , en les décolorant et/ou en les lissant.

Le laser fractionné

Le laser fractionné améliore le grain de peau, assouplit les cicatrices et de masque les irrégularités superficielles de la peau. il existe deux types de lasers factionnés : le laser ablatif (par exemple, le laser CO2) et le laser non-ablatif (par exemple, le laser Erbium glass). Le choix de laser va se porter sur la profondeur, l'aspect et l'origine de la cicatrice. Le traitement précoce des cicatrices par laser fractionné permet d'obtenir de meilleurs résultats. Les lasers fractionnés vont agir sur la peau par des microzones d'échauffement de profondeur variable laissant autour les zones de la peau saine.

Cela permet une cicatrisation en profondeur de la peau. Comment se déroule une séance ? On applique un crème anesthésiante sur la zone à traiter une heure avant le traitement. L'action du laser va provoquer un léger inconfort mais est indolore. Après la séance, des petites croûtes vont apparaître sur la cicatrice. Il faut bien hydrater la zone pendant une semaine et appliquer de l'écran total.

Le laser ICON

Le laser ICON est un laser fractionné non ablatif. Il agit sur le relâchement cutané avec un effet liftant et lissant, et offre aussi une action préventive sur le vieillissement. Ce laser stimule le derme et les fibroblastes, qui vont sécréter du collagène et de l'élastine. Il vient donc travailler la cicatrice en profondeur. Une séance de laser Icon dure entre 15 et 30 minute. L'application d'une crème anesthésiante n'est pas nécessaire. Quelques rougeurs apparaissent pendant 24 à 48h après la séance. Comme pour le laser fractionné, il faut bien hydrater la zone, ne pas s'exposer au soleil et appliquer de l'écran total en journée. Les résultats sont généralement visibles dès la fin de la première séance et s’améliorent progressivement durant toute la durée du traitement

Le laser vasculaire

On peut utiliser un laser vasculaire quand on a une cicatrice rouge qui est plutôt centrée autour de l'excès de vaisseaux. Ce laser va détruire les vaisseaux à l'origine de la couleur de la cicatrice. Il faut compter généralement deux à trois séances, espacées de deux mois, pour obtenir des résultats.

La lumière LED

La lumière LED peut être utilisée en complément d'un traitement laser. Elle va venir apaiser la cicatrice tout en stimulant l'activité des cellules pour faire la synthèse du collagène et de l’élastine appelée photo modulation.