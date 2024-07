Quatre nouveaux cas humains de grippe aviaire confirmés aux États-Unis

Quatre nouveaux cas humains de grippe aviaire ont été confirmés aux États-Unis par les autorités sanitaires dimanche, ce qui porte à huit le nombre de personnes infectées depuis le printemps par cette maladie d'origine animale. Les personnes contaminées sont quatre "ouvriers agricoles" travaillant dans le même élevage de volailles, ont expliqué les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) dans un communiqué.

Un cinquième cas est également soupçonné et doit encore faire l'objet d'analyses pour être confirmé. Le risque pour la population américaine reste "faible", ont toutefois souligné les CDC. Les travailleurs contaminés souffrent de "conjonctivite" et de "symptômes grippaux". Une épidémie de grippe aviaire a été repérée au printemps aux États-Unis, avec un fait inhabituel : cette maladie qui touchait initialement surtout la volaille et les oiseaux affecte désormais aussi les vaches.

Un nombre croissant de mammifères infectés

Une première infection au Texas, dans le sud des États-Unis, avait été annoncée le 1er avril. Il s'agissait alors du premier cas connu mondialement de grippe aviaire chez un humain via une vache. Deux autres cas avaient ensuite été rapportés dans le Michigan. Et début juillet, un autre cas a été identifié au Colorado dans un élevage de vaches. Cet État de l'Ouest américain voit désormais la maladie se propager à la fois chez le bétail et la volaille.

Les experts s'inquiètent du nombre croissant de mammifères infectés par la maladie, même si les cas chez les humains restent rares. Ils craignent qu'une forte circulation ne facilite une mutation du virus qui lui permettrait de passer d'un humain à un autre. Les CDC ont réitéré leur appel à la précaution pour les travailleurs en contact avec des vaches ou des volailles infectées. Des analyses génétiques supplémentaires doivent être réalisées concernant ces nouveaux cas au Colorado, pour détecter toute possible modification du virus susceptible d'entraîner "une modification de l'évaluation du risque" des autorités pour la population.