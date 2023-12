La «grippe longue» existe, tout comme le Covid long, selon des chercheurs américains

On le savait pour le Covid, on sait désormais que la "grippe longue" existe aussi. Selon une étude de chercheurs américains, publiée mi-décembre dans la prestigieuse revue médicale The Lancet, le virus de la grippe peut lui aussi avoir des effets durables sur la santé. Certains symptômes peuvent ainsi persister des mois, voire des années. Cette découverte a été permise grâce aux grandes enquêtes scientifiques qui ont été lancées auprès de nombreux patients pendant le Covid-19.

Quintes de toux excessives, problèmes d'essoufflement...

Des épisodes de fièvre, des coups de fatigue, des courbatures qui peuvent intervenir des semaines, voire des mois après l'infection, accompagnés de quintes de toux excessives, de problèmes d'essoufflement. Ces fragilités respiratoires persistantes sont caractéristiques de la grippe longue qui augmente le risque de développer des maladies chroniques comme un infarctus, un accident vasculaire cérébral (AVC) et des pathologies respiratoires chroniques.

"Si vous voulez, c'est comme si l'infection grippale a installé quelque chose qui fait que sur plusieurs années, on est avec un sûr-risque de développer un certain nombre de ces maladies chroniques", explique Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon.

Des symptômes moins graves que ceux du Covid long

L’étude en est à ses prémices. Il est trop tôt pour dire quel est le pourcentage de malades aussi concernés par cette "grippe longue". Mais bonne nouvelle, ces symptômes grippaux persistant après l’infection seraient moins graves que ceux du Covid long. Il est aussi très rare de développer cette "grippe longue" avec une bonne couverture vaccinale et un bon traitement antiviral en cas d’infection aiguë.