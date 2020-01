LA QUESTION SEXO - Quelles sont les causes des problèmes d'érection ?

Une fois de plus, la sexualité ne peut être réduite à un problème mécanique. Dans l'émission Sans rendez-vous sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à un auditeur gêné par ses problèmes d’érection épisodiques.

La question de Bruno

Après 8 ans de vie de couple et une sexualité faite de hauts et de bas, en ce moment nous nous redécouvrons comme jamais avec mon épouse. C’est génial Mais malheureusement, j’ai de temps en temps des problèmes d’érection. Pourtant ma femme est plus désirable que jamais. Qu’est ce qui m’arrive ?

La réponse de Catherine Blanc

Le problème de l’impuissance rend compte de toute la complexité de la sexualité. Il ne s’agit pas seulement de corps qui fonctionnent et s’entendent. Tout peut s’emmêler quand la relation de couple devient complexe.

Pourquoi cette peur de la panne chez les hommes ?

L’érection est d'abord une revendication, une demande de reconnaissance. Mais dès lors que le sentiment amoureux entre dans l'équation, les choses deviennent plus compliquées et se pose la question de l’origine du désir. L’érection était-elle un désir ? Ou bien était-ce l’expression d’un appel au secours et d’un besoin ? Dans la sexualité, nous mélangeons les choses. Dès lors qu’un pénis est en érection on a tendance à simplifier en pensant qu’il ne s’agit que du noble désir d’un homme pour une femme, excitante à n’en plus finir. Mais la situation dans laquelle la femme devient désirante peut être anxiogène parce que l'homme a le sentiment de devoir être à la hauteur de son attente. Dès lors qu’elle fait part de ses envies, elle fait naître une angoisse inconsciente de castration, de domination féminine sur ce masculin qui jusqu’alors se montrait puissant par son érection.

A quel âge risque-t-on d'avoir des problèmes d'érection ?

Les problèmes d’érection peuvent survenir à tous les âges, si bien qu’il est impossible de réduire la sexualité à une question mécanique. C’est aussi une histoire émotionnelle et relationnelle… et c’est là que les choses se compliquent. Un jeune homme a des émotions et il peut être emmêlé dans les contradictions de son rapport à l’autre. Il n’en est pas pour autant impuissant tel un "vieillard à l’article de la mort".

A partir de combien de pannes le problème affecte-t-il la relation ?

Le problème n’est pas tant le nombre ou la fréquence des pannes que le moment où la relation en pâtit. Certains couples peuvent attendre parce que cela n’engendre pas de remise en question. D’autres réagissent car ils voient très vite naître un sentiment d’insécurité. Il devient dès lors important de trouver un espace de dialogue pour remédier au problème.