Pourquoi regarder la télévision est mauvais pour votre prostate ?

C'est une glande masculine indispensable à la reproduction : la prostate. Et il faut en prendre soin, surtout qu'à partir de 50 ans, un homme sur deux est touché par une hyperplasie - une augmentation des cellules dans cet organe. Un phénomène amplifié par... la télévision, indique au micro d'Europe 1 Jimmy Mohamed dans sa chronique "Notre Santé". Regarder la télévision (ou une plateforme type Netflix) 40 heures par semaine augmente significativement le risque d'être opéré de la prostate.

L'inactivité, l'ennemi de la prostate

Car l'ennemi de la prostate, c'est l'inactivité. Et si 80% des personnes atteintes ne savent pas qu'ils ont une grosse prostate, il suffit pourtant de mesurer le périmètre abdominal. Un gros ventre est souvent le signe d'une grosse prostate, puisqu'il y a un lien entre le syndrome métabolique, les maladies cardio-vasculaires et une grosse prostate.

Mais il existe d'autres signes. Le plus précoce est de se lever la nuit plus d'une fois pour aller uriner. Si vous devez faire la même opération plus de six fois en journée, c'est également révélateur d'un problème.

Autre signal d'alerte, si vous avez du mal à vider votre vessie. Il faut alors penser à consulter un urologue, mais aussi un cardiologue. Le corps médical s'est en effet rendu compte que les patients qui avaient des signes urinaires associés à une grosse prostate ont un risque élevé de faire un infarctus. Concrètement, cela signifie que le véritable problème de la prostate est le cœur.

Manger des tomates

Alors, pour éviter l'opération et prendre soin de sa prostate, il est conseillé de manger des aliments riches en lycopène, un antioxydant qu'on trouve dans les pigments rouges de certains fruits comme la tomate, la papaye, ou encore la goyave.