Pourquoi l’explication du point de côté est encore si mystérieuse

De nombreux sportifs se sont déjà posés cette question après quelques tours de stade seulement : quelle est cette douleur au niveau des côtes ? C’est en fait une douleur ponctuelle, une forme de crampe qui apparaît à l’effort et qui cesse lorsque l’on s’arrête. "Ceux ne font pas de sport y sont plus sujets que les vrais sportifs", a d’abord expliqué Jimmy Mohamed jeudi dans l’émission Sans rendez-vous.

Plusieurs hypothèses sont avancées par les experts

En revanche, il est plus difficile d’expliquer ce qui provoque ce point de côté. Peu d’études se sont penchées sur la question car c’est un problème bénin. "Certains experts pensent que la majorité des points de côté est due à une mauvaise dynamique respiratoire. Le diaphragme, qui est un muscle situé en dessous de la cage thoracique, est mal utilisé et se fatigue donc plus vite. Cela se produit surtout en début d’activité, quand on manque de régularité. Cela entraîne des crampes qui peuvent survenir partout et donc aussi sur le diaphragme", développe Jimmy Mohamed.

"Certains pensent cependant que lorsqu’on fait plus d’activités, le foie est plus vascularisé, se gonfle et entraîne une compression au niveau du diaphragme. Mais l’hypothèse la plus répandue serait celle d’une légère irritation du péritoine, cette membrane qui entoure les organes de l’abdomen. Elle est composée de deux couches et lorsque l’on fait du sport, elles sont en friction et peuvent provoquer une petite inflammation", poursuit-il. L’explication reste donc pour le moment mystérieuse.

Le point de côté disparaît normalement quand l’effort s’arrête. "Mais il faut faire attention, car si vous avez une douleur thoracique, au niveau du sternum, pendant une activité sportive, c’est peut-être une cause cardiaque", met en garde Jimmy Mohamed.