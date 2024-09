À partir de ce vendredi, il sera difficile de faire une prise de sang ou une analyse médicale. Les syndicats de biologistes appellent les laboratoires d'analyses à baisser le rideau du 20 au 23 septembre, a-t-on appris dans un communiqué.

Au total, ce sont sept syndicats (SNMB, BIOMED, FNSPBHU, SNBH, SDBIO, SLBC, SNMB-CHU) qui ont lancé un appel à la grève nationale pour protester contre la baisse des tarifs des actes d'examen décidée par l'Assurance maladie. Une baisse de près de 10% du tarif de leurs prestations "alors que près de 11% de baisse ont déjà été subis sur les deux dernières années", indiquent-ils.

Plusieurs conséquences

Selon les syndicats, l'Assurance maladie "assume de briser la filière du diagnostic biologique des secteurs libéraux et hospitaliers". Une telle décision engendrerait plusieurs "ajustements sur l'ensemble des coûts" avec comme conséquences, "la disparition de nombreux laboratoires de proximité", "la fermeture de la grande majorité des laboratoires les après-midis", "la fermeture des laboratoires tous les samedis" et "l'arrêt de la réalisation de certains examens biologiques utiles aux patients, et réalisés à perte".

Une grève "reconductible"

Les syndicats de biologistes alertent aussi sur "la situation financière du secteur de santé déjà fortement dégradée" et promettent que cette grève pourrait durer plus longtemps s'ils ne sont pas entendus puisque la mobilisation est "reconductible".