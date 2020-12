Les perturbateurs endocriniens se cachent (aussi) dans les écrans de smartphone cassés

Et si remplacer un écran de téléphone portable cassé était un cadeau plus vertueux qu'offrir un nouveau smartphone ? Car au-delà du geste écologique que représente le fait de réparer un objet au lieu d'en changer, il s'agit aussi d'un geste sanitaire de la plus grande importance, prévient Jimmy Mohamed. Le docteur, chroniqueur sur Europe 1, explique mercredi dans la matinale de Matthieu Belliard que l'écran cassé libère du cadmium, un composé chimique considéré comme un perturbateur endocrinien.

"C'est peu connu, mais il est extrêmement important pour sa santé et celle de ses enfants de faire réparer ses écrans de téléphone cassés, en particulier ceux des adolescents, qui ont tendance à les négliger. Lorsqu'il est cassé, l'écran dégage un composé chimique extrêmement toxique qu'on appelle le cadmium. Il fait partie de la famille des perturbateurs endocriniens, ces substances capables de perturber le système hormonal en se faisant passer pour une hormone ou en perturbant celles qui sont déjà présentes.

Perturbations des ovaires, de la thyroïde…

Or, tout notre organisme est finement régulé par ces hormones, à l'image de la thyroïde, des ovaires ou du pancréas. Le moindre dérèglement peut avoir des conséquences dramatiques. On sait que cela baisse la fertilité en réduisant les spermatozoïdes, mais ça augmente aussi le cancer du testicule, le cancer du sein et même d'autres maladies comme l'obésité et le diabète.

On trouve ces perturbateurs dans le plastique. Sans le savoir, on mange l'équivalent d'une carte de crédit par semaine de plastique car le plastique qui nous entoure est partout.

Spatules et jouets en bois

Voici quelques conseils simples à appliquer : dans la cuisine, il faut bannir autant que possible le plastique et privilégier les biberons plutôt en verre. Les ustensiles, comme les spatules, sont à préférer en bois. Au regard de la période, le père Noël serait également bien avisé de choisir des jouets en bois. Ce sera mieux pour la planète, mais aussi pour les enfants."