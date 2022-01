Pour lutter contre le Covid-19, de plus en plus d’écoles achètent des capteurs de CO2

REPORTAGE

Les commandes de capteurs CO2 explosent chez les fabricants, et de plus en plus de salles de classe en achètent. L’école d’Illfurth, dans le Haut-Rhin, en possède un depuis le printemps dernier déjà. C’est un petit boîtier qui permet de mesurer instantanément la qualité de l’air dans une pièce. Les capteurs de CO2 sont de plus en plus plébiscités, notamment dans les salles de classes pour lutter contre le Covid-19 . Ils indiquent quand le taux de CO2 est trop élevé dans l’air et qu’il faut donc aérer la pièce. Même si elles sont encore peu nombreuses, de plus en plus d’écoles s’en munissent. Celle de la commune d’Illfurth, dans le Haut-Rhin, a fait ce choix il y a déjà presque un an.

Et dans cette classe de CE1, les vingt élèves ont bien compris l’intérêt du capteur de CO2, le petit boîtier installé à côté du tableau… "C’est pour pas attraper le Covid-19 et s’échanger les microbes", explique cet élève de 7 ans. "Quand ça sonne, ça veut dire qu’il faut aérer les fenêtres", précisent ses camarades, avec leurs propres mots.

Quand le capteur sonne, "Il faut ouvrir la fenêtre !"

Et à une vingtaine dans une salle de classe fermée, l’air peut très vite être saturé. Au bout de trois quarts d’heure de cours, le capteur CO2 dépassé les 1.500 ppm (partie par million), le seuil d’alerte. "Il faut ouvrir la fenêtre !", s’écrit immédiatement un élève. La maîtresse Isabelle Luga, s’exécute tout de suite.

Garder un œil sur le boîtier est devenu pour elle une habitude : "C’est en même temps rassurant et un peu angoissant de voir monter le taux de CO2", explique-t-elle. "Les enfants sont habitués, ils savent que je le mets en route le matin et qu’il va être en route toute la journée."

Un capteur CO2 coûte environ 150 euros

La commune d’Illfurth (Haut-Rhin) a été l’une des premières en France à se doter d’un capteur CO2 il y a presque un an. Le maire Christian Sutter, a tout de suite compris son utilité : "Les enfants sont quand même plus en sécurité dans les locaux", assure l’élu. "Ça peut leur donner aussi de bonnes habitudes à la maison : aérer toutes les heures pendant cinq-dix minutes. Donc c’est très positif !", se réjouit-il.

En tout, 64 communes et 150 salles de classe dans le Sundgau, cette région du sud de l’Alsace, sont déjà équipées en capteurs CO2 , pour un budget total de 15.000 euros, entièrement pris en charge par la communauté de communes.