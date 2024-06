Poudre blanche énergisante : la marque Sniffy rétropédale

Le Sniffy n'est plus à sniffer. Ce produit est une poudre blanche à base de sucre, vendue comme poudre "énergisante", car elle contient de la caféine et de la taurine. Il est achetable librement sur internet et vendu avec une paille pour être inhalée. Face à la ressemblance avec la consommation de cocaïne, le ministère de la Santé a déposé un arrêté demandant la suspension de la mise sur le marché des produits vendus sous forme de poudre, destinés à être consommés par voie nasale, lundi. Face à une possible interdiction de commercialisation, la marque Sniffy a annoncé faire marche arrière.

Vers une consommation "plus classique"

La société Power Factory, qui commercialise le produit, a annoncé dans un communiqué "renoncer" à dire que la poudre blanche vendue en fiole pouvait être inhalée. Sur le site, la marque recommande désormais deux modes de consommation "plus classiques" : diluer la poudre énergisante dans un verre d'eau, ou la faire fondre sous la langue. Sur leurs réseaux sociaux aussi, changement de marketing. Alors que l'on pouvait entendre dans les vidéos publiées des personnes sniffer. Lundi, toutes ces vidéos n'existaient plus.

Pour rappel, Sniffy est décrit sur son site comme un complément alimentaire énergisant composé de sucre, de taurine ou encore de caféine. En retirant donc la notion d'inhalation, le fabricant peut espérer continuer à vendre son produit légalement.