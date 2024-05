Qu'est-ce que Sniffy, cette poudre blanche énergisante qui rappelle la cocaïne et qui affole les autorités ?

C'est une petite poudre blanche à inhaler par le nez avec une paille. Non, on ne vous parle pas de cocaïne, mais de "Sniffy", une poudre "énergisante", qui contient de la caféine et de la taurine, vendue librement sur Internet. Le ministère de la Santé se penche sur une interdiction à la vente de ce produit, en théorie interdit à la vente aux mineurs. Si cette poudre ne contient aucun produit illicite, les addictologues alertent sur ces dangers de ce produit.

"On va banaliser quelque chose qui n'est pas normal"

Sniffy, c'est une petite fiole qui contient un gramme de poudre blanche et une paille à inhaler par le nez, le tout pour 14,90 euros. Sur les réseaux sociaux, la marque promet un boost d'énergie : "Les examens approchent à grands pas, heureusement, il y a une solution pour rester concentré et énergétique", peut-on entendre dans un spot de pub sur TikTok.

La poudre blanche s’inhale par le nez et a donc des similitudes avec la cocaïne, à la différence qu'elle peut avoir plusieurs goûts : fraise, menthe, citron vert. Les produits qu'elle contient sont légaux (caféine, taurine...) mais pour Ketty Deleris, tabacologue et spécialisée dans les addictions, cela pourrait inciter les jeunes à consommer de la drogue. "On va banaliser quelque chose qui n'est pas normal. On aura beaucoup moins d'appréhension si on est avec de la cocaïne, en disant 'bon, j'ai l'habitude de prendre du Sniffy, je vais tenter le coup'. Il y aura beaucoup moins d'interdit, car on aura déjà levé la barrière de sniffer quelque chose", avance-t-elle.

Comme les boissons énergisantes, la poudre pourrait avoir les mêmes effets secondaires comme de la tachycardie, de l'hypertension, voire même des crises d'épilepsie.