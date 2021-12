Plusieurs cas de Covid au sein de l'équipe française de handball

Plusieurs joueurs de l'équipe de France masculine de handball réunie en stage de préparation en vue du championnat d'Europe qui commence le 13 janvier ont été testés positifs au Covid, a annoncé dimanche la fédération française de handball.

Un protocole sanitaire strict

"Tous les joueurs et les membres du staff convoqués pour ce stage du 26 au 30 décembre ont été soumis à un protocole très strict. Un premier test effectué le vendredi 24 puis un second le dimanche 26 décembre, à leur arrivée à la Maison du handball, ont permis de détecter plusieurs cas positifs à la Covid-19 alors que tous les acteurs étaient placés à l’isolement", indique un communiqué.

"Rémi Desbonnet, Hugo Descat, Aymeric Minne, Dylan Nahi et Élohim Prandi ne sont pas aptes pour ce premier module de préparation", précise-t-on de même source, et devront attendre de réaliser un test PCR négatif pour rejouer avec leur club et/ou avec l'équipe de France.

13 joueurs pour débuter le stage

Ce sont donc treize joueurs qui ont débuté le stage, le sélectionneur Guillaume Gilles devant maintenant en désigner d'autres pour compléter son effectif. Il doit déjà se passer des services de Nedim Remili, le demi-centre des Bleus, médaillés d'or aux JO de Tokyo. Son club, le PSG, avait annoncé jeudi son forfait pour l'Euro-2022 en raison d'une fracture à un pied.

Trois autres joueurs doivent également manquer cette première étape vers l'Euro de handball qui doit se tenir du 13 au 30 janvier en Hongrie. Il s'agit de Nikola Karabatic, Benoît Kounkoud et Yanis Lenne, également testés positifs au Covid. Le gardien Vincent Gérard, "touché par un drame familial", ne pourra pas non plus participer à ce premier stage, avait précisé la Fédération jeudi.