Plus d'unités de soins, création d'une spécialisation...Ce que prévoit le projet de loi sur la fin de vie

Le gouvernement présentera ce mercredi le projet de loi sur la fin de vie, lors du Conseil des ministres. Un projet dont on sait déjà que plusieurs mesures iront en faveur des soins palliatifs. Le gouvernement souhaite offrir à tous les patients qui en ont besoin, la possibilité de bénéficier de ces soins.

Le plan prévoit la création d'une spécialisation en médecine palliative

Pour cela, 11 nouvelles unités de soins palliatifs seront créées avant la fin de l'année. L'objectif étant que tous les territoires soient couverts en 2025. Par ailleurs, alors qu'il n'existe aucune spécialisation en médecine palliative aujourd'hui à la fac, le plan prévoit la création d'une formation.

Une mesure qui ne répondra pas au manque de soignants à moyen terme, regrette Claire Fourcade, présidente de la Société française de soins palliatifs : "La création de la spécialité, on est aux alentours de 10 ans. Donc après, le temps de former ces médecins, on est sur un temps très long, on n'est pas du tout sur fin 2024".

Enfin, dès cette année, des maisons d'accompagnement devraient être mises en place. Un espace hybride dédié aux malades qui n'ont plus besoin d'être hospitalisés, qui nécessitent une prise en charge complexe, mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils sont seuls. Une centaine de ces maisons devraient voir le jour, d'ici à dix ans.