Phobies, addictions, TOC... Avez-vous pensez à la thérapie par réalité virtuelle ?

Tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi, le docteur Jimmy Mohamed s'attaque aux petits bobs du quotidien et autres questions de santé dans Europe Matin. Ce jeudi, il évoque la thérapie par réalité virtuelle pour soigner certains troubles du comportement. Cette technique peu connue utilise un casque de réalité virtuelle grâce auquel elle peut s'attaquer à quasiment toutes les phobies, celle de prendre l'avion, de certains animaux, la peur du noir, la claustrophobie ou même la peur du vide. La thérapie par réalité virtuelle peut également s'avérer efficace face à certains troubles obsessionnels et aux addictions.

Vaincre ses peurs de manière progressive

"Environ 60 à 80% des personnes qui souffrent de phobies ne consultent pas, et vivent avec ce qui pourrait devenir au quotidien un handicap. Or, il existe quelque chose de très simple : la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Le principe est vraiment enfantin : après un entretien, le but est de désensibiliser le patient à une situation qui lui fait peur, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle qui va reproduire l'environnement de stress. Si l'on prend l'exemple de la phobie de l'avion qui est assez répandue, on va pouvoir reproduire l'environnement, et jouer sur l'intensité de la situation vécue. On va commencer par vous mettre seul dans l'avion, puis on va rajouter des passagers, simuler des turbulences et pourquoi pas même rajouter des bruits de bébé qui pleure. On sait que ça agace tout le monde...

L'expérience peut-être répétée à l'infini au cours d'une même séance. Le patient va pouvoir faire, par exemple, quinze sessions de décollage d'avion, ce qui va augmenter son sentiment de confiance au fur et à mesure que les séances vont s'enchaîner. Et puis, en cas de stress trop intense, il suffit de retirer le casque.

Un moyen efficace pour arrêter de fumer

La thérapie par réalité virtuelle fonctionne également très bien pour soigner les addictions, notamment l'alcool, le tabac ou d'autres drogues. Si on prend l'exemple du tabac, 72% des personnes qui vont utiliser cette réalité virtuelle ne vont pas rechuter. C'est une méthode qui est validée scientifiquement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une approche récente puisqu'elle est étudiée depuis les années 1990.

Enfin, ce type de thérapie fonctionne aussi pour les troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Il suffit de dix à quinze séances, à raison d'une par semaine, qui va durer entre trente minutes et une heure, pour venir à bout de certains TOC. Il existe environ 1.000 praticiens en France de la thérapie par réalité virtuelle, que vous pouvez notamment retrouver sur le site phobie.com."