Pourquoi il ne faut pas donner un bain frais à un bébé lorsqu'il a de la fièvre

C'est une pratique de grand-mère : donner un bain frais pour calmer la fièvre des bébés. Mais attention, il n'est plus conseillé d'utiliser cette méthode. Elle serait très désagréable pour l'enfant, inefficace voire même dangereuse. Le docteur Jimmy Mohamed vous explique pourquoi dans l'émission Sans rendez-vous sur Europe 1.

Lorsqu'un enfant a de la fièvre, on ne cherche pas à lutter contre la température. Il ne faut pas faire baisser le chiffre mais bien traiter l'inconfort. Et lui faire prendre un bain frais pourrait lui en apporter plus : je vous invite lorsque vous avez de la fièvre à prendre un bain un peu plus frais, c'est très désagréable !

De plus, cela n'a quasiment aucun impact sur la température corporelle. Enfin, les bébés les plus petits ont un système cardiovasculaire plus fragile que le nôtre. Et si vous mettez un bébé dans un bain plus frais, même deux degrés en dessous de sa température, il risque de faire un malaise. Donc, non seulement ce n'est pas efficace, c'est désagréable, mais peut aussi être dangereux.

Que faire pour faire baisser la fièvre d'un bébé ?

Il y a trois choses simples qui marchent : faire boire les bébés pour lutter contre la déshydratation, ne pas surchauffer la pièce et déshabiller l'enfant. Mais attention, l'enfant ne doit pas être en couche. C'est souvent mal tolérés. On peut les laisser en bodys simplement ou éviter de rajouter des couches supplémentaires.

Et puis, si besoin, on peut donner du paracétamol adapté au poids de l'enfant. Toutes les autres mesures n'ont fait preuve d'aucune efficacité.

Quand faut-il consulter ?

Si la fièvre persiste et que l'enfant est très inconfortable, alors il faut consulter un médecin. Pour les nourrissons de moins de trois mois, il faut consulter systématiquement. En règle générale, faites vous confiance si vous trouvez votre enfant un comportement anormal, faites appel au médecin."