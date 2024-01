Hydroxychloroquine : le traitement responsable de la mort de 17.000 personnes dans six pays ?

Certains la présentaient comme un remède miracle. Au contraire, selon une équipe de scientifiques, l'hydroxychloroquine aurait été meurtrière. 17.000 morts au total dans six pays, dont la France, affirme cette équipe du CHU de Lyon. Le bilan annoncé est lourd pour le traitement popularisé par le sulfureux docteur Raoult à Marseille.

Risque d'arrêt cardiaque

13.000 décès aux Etats-Unis, 200 morts comptabilisés en France. Mais ces chiffres dans l'Hexagone et au niveau mondial sont bien en deçà de la réalité, selon le professeur Mathieu Molimard, chef du service pharmacologie au CHU de Bordeaux. "Cela n'inclut pas le Brésil, qui a prescrit énormément d'hydroxychloroquine et l'Inde, qui en a aussi prescrit", souligne-t-il au micro d'Europe 1. Par ailleurs, l'étude porte seulement sur la toute première vague de cas, de mars à juin 2020. Seuls les décès à l'hôpital ont été étudiés, sans compter les morts en ville et dans les Ehpad.

Cette surmortalité s'expliquerait entre autres, par les effets secondaires du traitement sur le cœur. "C'est probablement des morts cardiaques puisqu'il y a un risque cardiaque avec la Covid. Vous avez entendu parler des myocardites. Et dans le cas d'une myocardite, l'hydroxychloroquine augmente le risque d'arrêt cardiaque", explique le professeur. Les patients traités avec l'hydroxychloroquine ont aussi subi une perte de chance de guérison, selon le médecin. Traité avec ce médicament, ils n'ont pas pu recevoir d'autres thérapies qui leur auraient peut-être sauvé la vie.