Passage à l’heure d’hiver : trois idées reçues sur le changement d’heure

"On gagne ou on perd une heure ce dimanche ?" : l'éternelle question va une nouvelle fois se poser ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, la France basculera dans l'heure d'hiver. À 3 heures du matin, il sera en réalité 2 heures. Un changement d'heure auquel les Français sont habitués, mais qui perturbe leur horloge biologique. Retour sur trois idées reçues sur le changement d'heure.

Le changement d'heure perturbe-t-il vraiment notre sommeil ?

C'est vrai. Lors du passage à l'heure d'hiver, nous gagnons une heure de sommeil. Si certaines personnes parviennent à retrouver un rythme rapidement, pour d’autres, ce changement est beaucoup plus problématique, car il entraîne une désynchronisation circadienne, c'est-à-dire que les rythmes ne sont plus totalement en phase, comme ils le sont normalement, explique Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences à l’Inserm et au Collège de France.

"Si, d'un coup, on décide de changer arbitrairement notre rythme, notre corps va être moins conditionné à faire les tâches" de la journée. Pour éviter d'être impacté, la chercheuse recommande ainsi de faire un décalage progressif en retardant de 10 minutes chaque jour l’heure du coucher et des repas.

Faut-il vraiment plusieurs jours pour s'en remettre ?

C'est vrai. Nous avons dans notre corps une horloge centrale qui donne un rythme global à notre organisme et quand on change d'heure, cette horloge centrale est impactée. "Elle va mettre du temps à se remettre à l'heure", souligne Armelle Rancillac. Cela va déprendre des individus mais certains peuvent mettre "jusqu'à une semaine" pour se caler sur un nouveau rythme, indique la chercheuse.

Pour limiter la durée des désagréments, la chercheuse encourage à s'exposer à la lumière du jour chaque matin, à pratiquer une activité physique, à limiter sa consommation en caféine, à diminuer l'intensité lumineuse et sonore chaque soir avant de se coucher.

Les enfants sont-ils plus touchés par le changement d'heure que les adultes ?

C'est vrai. Le changement d’heure provoque sur notre organisme les mêmes effets qu’un décalage horaire lors d’un voyage. Et chez les enfants, cela peut entraîner pendant quelques jours des troubles du sommeil, explique la chercheuse. "Les enfants sont en cours de développement, ils sont un petit peu moins flexibles et ils vont avoir besoin de plus de temps pour s'adapter à la nouvelle heure pour recaler leur horloge interne." Les personnes âgées font aussi partie des individus les plus touchés par le changement d'heure.