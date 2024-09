Pascal Praud et vous - «Vous avez vraiment toutes les chances» : les encouragements d'un oncologue auprès d'une auditrice atteinte d'un cancer du sein

Priscillia est atteinte d'un cancer du sein depuis 2016, et d'un cancer métastatique du foie et des os depuis deux ans. Cette auditrice d'Europe 1 évoque l'évolution de sa maladie auprès de l'oncologue David Khayat dans l'émission Pascal Praud et vous, au lendemain de l'annonce de la princesse Kate qui a indiqué avoir terminé son traitement.

"Je sens en vous entendant parler que vous avez l'air d'être plutôt en forme et déterminée, et c'est très important la détermination (...) On n'arrête pas de faire des progrès, donc vraiment, il faut que vous arriviez à y croire. Vous avez vraiment toutes les chances, ce n'est absolument pas perdu", l'encourage-t-il sur Europe 1.