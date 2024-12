Huit traitements anti-rhume vont être interdits à la vente libre mercredi, en raison de leur possible dangerosité. Une décision que salue le docteur Jean-Paul Hamon dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Actifed Rhume, Dolirhume, Nurofen Rhume... Au total, huit traitements ne seront plus proposés en vente libre à partir de ce mercredi, car ils sont considérés comme dangereux. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d’honneur de la Fédération des médecins de France, valide cette décision. "Un rhume, c'est facile à soigner (...) Ce serait dommage de risquer un accident vasculaire ou un infarctus pour un simple rhume", estime-t-il, ajoutant ne pas savoir pourquoi ces traitements anti-rhume ne sont pas définitivement retirés des rayons des pharmacies.