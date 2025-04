Pascal Praud et vous - Pénurie de soignants : «On forme le même nombre de médecins qu'en 1970», note le ministre chargé de la Santé

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le ministre chargé de la Santé, Yannick Neuder, réagit à la pénurie de soignants en France. "On forme le même nombre de médecins que dans les années 1970", affirme-t-il. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Les responsables politiques ont fini par faire "une France sans médecin", s'indignait le docteur Jérôme Marty dans l'émission Pascal Praud et vous, le 3 avril dernier. Invité ce mardi, le ministre chargé de la Santé, Yannick Neuder, confirme qu'il existe une pénurie de soignants, et en donne les causes.

"Actuellement, on forme à peu près le même nombre de médecins qu'en 1970, alors que nous étions 15 millions d'habitants en moins. La population est plus âgée, il y a plus de pathologies associées, et un facteur que personne n'a pris en compte, c'est le rapport au travail. Quand un médecin généraliste part en retraite, il en faut 2-3 pour la remplacer", affirme-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous, ajoutant que ce mois d'avril sera "l'objet de discussions avec le monde médical pour apporter des solutions concrètes" face, notamment, à la pénurie de médecins.