De passage ce mardi dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'oncologue David Khayat partage son analyse sur un éventuel lien entre stress et cancer.

Les personnes stressées au quotidien ont-elles plus de risques de développer un cancer ? Interrogé dans l'émission Pascal Praud et vous, le professeur David Khayat, également oncologue, expose sa vision sur Europe 1. "Toutes les études sont un peu contradictoires sur le lien entre le stress et le cancer. Certains cancérologues y croient, dont moi", commence-t-il au micro de Pascal Praud.