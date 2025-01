L'ancien Premier ministre Édouard Philippe, souffrant d'alopécie, a accordé une interview dans laquelle il apparait de nouveau avec des cheveux. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, une docteure affirme que ce résultat n'est pas si inattendu. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Transformé physiquement pas sa maladie, l'alopécie, Édouard Philippe a donné un entretien au Parisien dans laquelle il apparait de nouveau avec des cheveux. "J'ai l'impression de revivre ma puberté (...) Je suis revenu d'entre les chauves", a-t-il notamment souri. La docteure Fatima Boclet, médecin généraliste spécialisée en médecine esthétique et en greffe capillaire interrogée dans l'émission Pascal Praud et vous, explique que ce résultat était "attendu" pour l'ancien chef du gouvernement et en donne les raisons.