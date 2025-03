Un courrier contenant une douille usagée envoyé à Edouard Philippe, une enquête ouverte

Edouard Philippe a porté plainte après avoir reçu un courrier de menace de mort anonyme accompagné d'une douille usagée à la mairie du Havre. Un enquête à été ouverte pour "menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un élu public".

Une enquête pour menace de mort a été ouverte après qu'un courrier accompagné d'une douille usagée a été envoyé au maire du Havre Edouard Philippe, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, a annoncé vendredi le parquet de cette ville.

La mairie du Havre a reçu mercredi un courrier anonyme adressé au maire et ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui "contenait une menace de mort à l'encontre de ce dernier en lien avec sa volonté exprimée de se présenter à l'élection présidentielle", a précisé la procureure de la République Soizic Guillaume dans un communiqué. "A ce courrier était scotchée une douille percutée", ajoute la magistrate.

Edouard Philippe a porté plainte après la réception du courrier

L'enquête, confiée à la police, a été ouverte pour "menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un élu public", précise le communiqué.

Edouard Philippe, fondateur du parti Horizons et maire du Havre depuis 2010, a porté plainte à la suite de la réception de ce courrier, a indiqué la mairie à un correspondant de l'AFP.

En mars 2023, la mairie du Havre avait déjà reçu une lettre de menace destinée à Edouard Philippe : elle comportait l'inscription "Allah akbar" et contenait une poudre blanchâtre, qui s'est avérée non toxique. La ville et le maire avaient porté plainte.