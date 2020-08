Comment faire disparaître une verrue ?

Ce sont des excroissances inesthétiques qui peuvent également être douloureuses : les verrues. S'il est de notoriété public qu'un passage chez un dermatologue est recommandé pour en faire enlever une qui aurait poussé sur une partie de votre corps, est-ce absolument nécessaire ? C'est la question qu'a posé Pascal, auditeur d'Europe 1 de 31 ans vivant à Angoulême, au docteur Jimmy Mohamed. Ce jeudi dans "Sans Rendez-vous", il lui répond donc et en profite pour faire le point sur ces lésions.

Qu'est-ce qu'une verrue ?

"C'est une excroissance causée par un virus de la famille du HPV, le papillomavirus, qui va pénétrer la peau via des micro-fissures cutanées. Souvent les verrues sont localisées sur les mains ou sous les pieds. C'est un phénomène qui touche 7% à 10% de la population mais aussi particulièrement les enfants entre 10 ans et 14 ans. Il existe deux types de verrues : la myrmécie, reconnaissable à un anneau dit kératosique, un épaississement délimité de l'épiderme, et la verrue en mosaïque.

Elles sont presque toujours bénignes, mais en cas de verrue génitale il faut être un peu plus prudent puisqu'il s'agit d'une infection sexuellement transmissible.

Une verrue peut-elle disparaître d'elle-même ?

Oui, le passage chez un dermatologue n'est pas obligatoire si la verrue ne cause pas de gêne esthétique ou fonctionnelle. D'ailleurs beaucoup de verrues s'estompent toutes seules, mais il faut d'armer de patience : cela peut prendre de quelques mois, jusqu'à deux ans dans certains cas. Si l'on décide toutefois de se rendre chez un dermatologue, il va brûler l'excroissance avec de l'azote liquide. Un procédé certes un peu douloureux, mais très efficace.

Les traitements à réaliser à la maison sont-ils efficaces ?

Ces produits ne se valent pas tous, et il vaut mieux demander conseil à son pharmacien. Mais en règle générale, ces "stop verrues" fonctionnent plutôt sur les petites lésions plantaires et beaucoup moins sur les verrues plus épaisses.