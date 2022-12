Les épidémies de Covid, grippe, bronchiolite progressent, les hôpitaux frôlent la saturation

Covid, bronchiolite et maintenant la grippe. Alerte rouge dans tous les départements où les hôpitaux frôlent la saturation. En une semaine, les admissions aux urgences ont bondi de 93%. Une infection qui peut être grave au point de rester à l'hôpital.

Tous les départements et toutes les classes d'âge touchés

Le nombre d'hospitalisations pour grippe après un passage aux urgences a augmenté de 117% en une semaine. En 15 jours, 34 personnes ont été admises en réanimation. Dans le détail, plus de la moitié des malades avaient plus de 65 ans. Une vingtaine de patients étaient âgés entre 15 et 64 ans. La grippe touche désormais tous les départements et toutes les classes d'âge. Et cette année, l'épidémie a démarré très tôt.

"Nous sommes dans une situation exceptionnelle du fait de cette précocité de l'épidémie de grippe. On n'a pas vu une telle situation depuis 2009", explique Sibylle Bernard-Stoecklin, épidémiologiste chez Santé publique France. "D'après nos données historiques, entre le moment où l'épidémie de grippe démarre et le moment où elle atteint son pic, cela prend cinq semaines. Il faut s'attendre à ce que la tendance à la hausse de l'épidémie de grippe se poursuive au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année."

Avec l'épidémie de Covid et de bronchiolite en parallèle, l'épidémiologiste craint une saturation des hôpitaux et appelle les plus fragiles à se faire vacciner au plus vite.