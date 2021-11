Omicron : la France est réaliste sur sa présence, plusieurs pays prennent des mesures restrictives

Face au variant du coronavirus Omicron, l'exécutif se veut transparent. Ce dimanche après-midi sur le plateau de CNews, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal donnait même des précisions sur ces potentiels cas déjà présents sur le territoire français. Ils seraient une dizaine environ d'après lui. "On leur fait des tests, et on regarde si [les personnes] sont positives au Covid", a-t-il détaillé. "Ces diagnostics vont être passés au séquençage, et on saura dans les prochaines heures s'il y a des cas positifs de variant Omicron. À ce stade, on est sur des cas possibles."

Pour détailler ce qu'on le sait actuellement sur le variant Omicron, le conseil scientifique donnera lundi matin une conférence de presse.

Des mesures prises dans plusieurs pays

Des suspicions pour le moment en France, mais plusieurs pays prennent déjà de nouvelles mesures de restriction. Ils sont nombreux à se barricader face à cette nouvelle menace. Les Pays-Bas est le dernier pays en date à avoir identifié des cas chez ses ressortissants. Treize passagers arrivés vendredi d'Afrique du Sud sont porteurs du variant Omicron d'après les autorités sanitaires néerlandaises.

De son côté, Israël interdit à partir de ce soir l'entrée des ressortissants étrangers sur son territoire, tandis que le Maroc suspend tous ses vols touristiques à partir de demain et pour deux semaines au moins. En Europe, le Royaume-Uni met en place de nouvelles restrictions dès mardi, comme l'isolement obligatoire des voyageurs qui arrivent sur le sol britannique, en attendant le résultat de leur test PCR.