Obscurité, détente et couverture lestée : comment lutter contre l'insomnie

Du mal à s'endormir, des réveils nocturnes… Les troubles du sommeil peuvent peser sur notre santé physique et mentale. Le docteur Jimmy Mohamed propose jeudi sur Europe 1 quelques solutions pour la combattre sans avoir trop vite recours aux somnifères. Il conseille notamment l'utilisation d'une couverture lestée, qui favorise l'endormissement grâce à la sensation d'enveloppement qu'elle procure.

Vous ne le savez peut être pas, mais vous avez dans votre cerveau une horloge qui contrôle votre température corporelle. Cette température varie légèrement en fonction de la journée et de la nuit. Lorsqu'elle monte, elle fait comprendre à votre organisme que vous devez être réveillé. A l'inverse, lorsqu'elle est basse, c'est le moment de dormir. Par conséquent, un bon endormissement passe par une chambre pas trop surchauffée, avec une température limitée à 19 ou 20 degrés. On évite si possible de faire du sport juste avant le coucher. Il faut enfin dormir dans l'obscurité et dans le silence, à l'abri du bruit ou des ronflements du conjoint.

Un couverture qui donne une sensation d'enveloppement

Si on a toujours du mal à trouver le sommeil, il existe une couverture qui permet de mieux dormir. Il s'agit d'une couverture lestée qui doit peser, pour être efficace, environ 10% de votre poids. En exerçant une pression sur l'ensemble de votre corps, elle stimule la sensation de touché et détend les muscles à la manière d'un massage. Cette stimulation favorise la libération d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine et qui joue un rôle important dans la relaxation. Il y aurait de plus une explication psychologique : dormir enveloppé rappelle le contact humain et donne un sentiment de protection.

Comprendre d'où vient l'insomnie

Tout ceci est prouvé scientifiquement. Des chercheurs en neurosciences ont proposé à des patients souffrant d'insomnie, ainsi que d'un trouble psychologique comme des troubles anxieux ou une dépression, deux types de couvertures. L'une lestée d'un poids de 6 à 8 kilos et l'autre similaire, mais plus légère. Les résultats montrent que les utilisateurs de la couverture lestée ont vu leur insomnie diminuer. Ils rapportent par ailleurs une baisse de leurs symptômes anxieux ou dépressifs au bout de quatre semaines seulement. L'avantage de cette couverture est qu'elle n'entraîne aucun effet secondaire, contrairement aux somnifères ou aux anxiolytiques, que je vous déconseille.

Enfin, il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez du mal à trouver le sommeil plutôt que de chercher à dormir coûte que coûte au moyen de médicaments. N'hésitez pas à consulter un médecin du sommeil ou allez faire un tour sur le site internet très bien fait du réseau Morphée. Vous y trouverez beaucoup d'informations pour favoriser un sommeil de qualité.