Chikungunya : 12 foyers de transmission et une trentaine de cas de contamination signalés dans l'Hexagone

© Soumyabrata Roy / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Vaccin contre le chikungunya : quatre nouveaux cas non graves d'effets indésirables déclarés

Vaccin contre le chikungunya : quatre nouveaux cas non graves d'effets indésirables déclarés © Soumyabrata Roy / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Article Suggestions

Alerte au chikungunya en France métropolitaine : après la Réunion et Mayotte où l'épidémie a fait des milliers de malades et entraîné 28 décès, les autorités sanitaires recensent 12 foyers de transmission en métropole et déjà une trentaine de contamination.