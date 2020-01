Masque anti-virus : comment bien le choisir, le porter et se protéger

TUTO

Revoilà le masque anti-virus à la mode. Alors que quatre cas de coronavirus ont été déclarés en France, beaucoup se sont rués dans les pharmacies pour acheter des masques de protection. Mais ces masques sont-ils efficaces contre les virus, quels qu’ils soient ? Comment le porter pour qu'il soit vraiment efficace ? Et comment bien le choisir ? Le Dr Jimmy Mohamed, que vous retrouvez chaque après-midi au côté de Mélanie Gomez dans l'émission Sans rendez-vous (15h-16h) donne ses conseils pour une utilisation optimale.

Les deux types de masques existants

Le masque chirurgical est celui qui vous évite de contaminer d’autres personnes. Si vous êtes malade et que vous avez la grippe par exemple, ce masque protège les autres de votre virus. L’autre type de masque est le masque "canard" que l’on appelle FFP2. Il vous protège des autres personnes et vous évite de tomber malade à votre tour.

Comment bien porter son masque

Le masque chirurgical et le masque canard (dit masque FFP2) s’appliquent de la même manière (voir vidéo ci-dessus). Il suffit de mettre le côté rigide sur le nez, d’ajuster les languettes derrière les oreilles et de bien couvrir sa bouche et son nez. Le masque chirurgical se porte trois heures maximum. Pour le masque "canard", c’est quatre heures maximum. Passé ce délai, ils ne sont plus efficaces.