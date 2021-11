Marseille : ruée sur les centres de vaccination après les annonces de Véran

REPORTAGE

Les annonces d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur l'ouverture de la troisième dose à tous les adultes dès samedi, ont créé un raz-de-marée de rendez-vous sur le site Doctolib, notamment à Marseille, où le public s'est rué dans les centres de vaccination.

"Autant se protéger le plus vite possible"

Les prises de rendez-vous de dernière minute se multiplient, constate Monique Hernandez, la responsable d'un centre de vaccination municipal de la ville. "Là, on a vraiment plus de monde que d'habitude. J'ai déjà ouvert trois salles alors que d'habitude je n'en ouvre que deux. Nous allons monter en régime pour accueillir jusqu'à 400 personnes par jour", explique-t-elle.

Dans ce centre, les salles d'attentes sont remplies et une file s'est formée à l'accueil une heure à peine après les annonces d'Olivier Véran. Pascal, par exemple, est venu compléter son schéma vaccinal avant que les structures soient saturés de demandes :"Je viens faire ma dose de rappel. Je ne travaille pas aujourd'hui donc j'en profite car après, tout sera plein. Il y a l'effet des annonces mais aussi le fait que les contaminations repartent à la hausse donc autant se protéger le plus vite possible."

Que ce soit les doses de vaccin, ou bien le personnel , tout est prêt pour faire face à la demande, selon Michèle Rubirola, l'adjointe à la santé de la ville de Marseille. La mairie va d'ailleurs augmenter ses capacités en ouvrant un nouveau vaccinodrome : "On est déjà en ordre de marche pour faire face à l'accélération de la demande. Les structures existent et on pressentait les annonces qui viennent d'être faites. On a notre parc des expositions où nous pourrons accueillir jusqu'à 3.500 personnes par jour", explique l'élue. Ce vaccinodrome de 2.500m² ouvrira ses portes mercredi prochain.