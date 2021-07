Manifestations contre le pass sanitaire : "On a pris les Français pour des enfants"

INTERVIEW

Des milliers de manifestants se sont réunis pour protester ce samedi un peu partout en France contre les mesures sanitaires visant à endiguer la reprise de l'épidémie de Covid-19 due au virulent variant Delta. Des crispations notamment liées à la mise en place du pass sanitaire. "Liberté, Liberté" ou encore "Macron, ton pass, on n'en veut pas", pouvait-on entendre dans les cortèges. Pour Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste invité d'Europe Midi, qui avait alerté quant à une troisième vague psychiatrique, une fracture sociale pourrait bien être en train de se créer.

"Beaucoup d'hostilité"

Pour le spécialiste, le risque est en effet d'aller vers une division entre les Français. "Ce que nous a appris cette épidémie, c'est que pour réagir, il faut que le tissu social tienne le coup, qu'on se sente relié les uns aux autres et qu'on adhère ensemble à ce qui nous est proposé. On l'a vu lors du premier confinement, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'il y a eu une adhésion massive à des règles qui étaient pourtant extrêmement difficiles et coercitives. C'était la première fois que l'on était obligé de rester chez nous. Et pourtant, on s'y est affilié parce qu'on se sentait tous un peu pris dans la même galère", a-t-il constaté.

Mais passé cette cohésion entre les Français, les oppositions se font désormais sentir autour du pass sanitaire. "Il y a des gens pour, des gens contre. Et ça crée effectivement une opposition extrêmement sensible parce qu'ils ne se comprennent pas. On sait que les vaccins ont sauvé de tout un tas de maladies contagieuses dans notre histoire, que l'on est le pays de Pasteur. Donc on comprend pas l'opposition et beaucoup d'hostilité naît dans cette période", a constaté Serge Hefez.

Les Français infantilisés

Selon lui, des maladresses de l'exécutif sur la maladie ont contribué à alimenter les doutes de la population par rapport à la vaccination. "La première, ça a été de prendre les Français pour des enfants en s'adressant à eux comme un instituteur s'adresse à sa classe et en ne les prenant pas comme des partenaires dans ces décisions. La question du vaccin ou du pass sanitaire nous concerne tous dans notre vie quotidienne, dans nos convictions, a poursuivi le spécialiste. Et il y a un manque d'adhésion de beaucoup de gens parce qu'ils ont le sentiment que ça leur est imposé d'en haut, sans qu'on leur explique très clairement les enjeux".

Une stratégie du gouvernement qui a eu pour conséquence de provoquer l'effet contraire à celui escompté. "Les Français se rebellent comme des enfants et en viennent à tout refuser, tout repousser sans pouvoir faire la part des choses entre ce qui pourrait être positif ou négatif. Et avec les enfants, on sait très bien que les faire participer à une décision est toujours plus payant que de leur imposer quelque chose".