Maladie des loisirs : mais pourquoi certains tombent malade en vacances ?

Vous attendez ce moment depuis plusieurs mois : les vacances et le farniente. Mais à peine quelques jours après le début de vos congés, vous commencez à vous sentir fébrile, vous avez la gorge qui pique, le nez bouché et mal à la tête ? Non, vous n'avez pas une grippe en plein été. C'est probablement ce que l'on appelle la maladie des loisirs.

Plus vous travaillez dur dans l'année, plus vous risquez de tomber malade pendant vos congés

Environ 3% des vacanciers tombent malade à chaque fois qu'ils sont en congés. Sans être cloué au lit, ils souffrent d'une sorte de rhume alors qu'ils se prélassent sur un transat. C'est la fameuse maladie des loisirs. Le syndrome a été théorisé par un psychologue néerlandais. Il s'est rendu compte qu'à chaque vacance, il était un peu patraque. Et il y a une raison physiologique à cela, explique le médecin généraliste Franck Mignot.

"Lorsqu'on est au travail et qu'on est très stimulé par l'activité, on sécrète deux molécules de l'adaptation : le cortisol et l'adrénaline. Ça nous fait avancer malgré nous-mêmes. Et au moment où on n'a plus d'activité, eh bien ces deux molécules chutent et à ce moment-là, on se retrouve sans rien. C'était comme si vous buviez du café tous les jours et qu'à un moment, vous l'arrêtez. Donc ça vous fatigue, évidemment, et ça peut vous fatiguer jusqu'au point où on peut tomber malade, on peut avoir des petites infections", détaille le psychologue.

Vous l'aurez compris : plus vous travaillez dur dans l'année, plus vous risquez de tomber malade pendant vos congés. Pour éviter de gâcher vos vacances, si votre emploi vous le permet, alléger vos missions les jours qui précèdent votre départ. Sinon, maintenez une petite activité physique au bord de la piscine, cela permet de stimuler votre système immunitaire.

