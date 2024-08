Maladie d’Alzheimer : le cholestérol et les problèmes de vision, deux nouveaux facteurs de risque récemment découverts

De nouveaux facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer ont été découverts par la revue scientifique The Lancet. En 2020 déjà, les scientifiques avaient découvert 12 facteurs de risque comme l'alimentation ou le tabac. En 2024, deux autres facteurs se rajoutent à la liste.

En cas de doute, il faut consulter le plus rapidement

Il s’agit par exemple d’un taux de cholestérol élevé et d’une perte de la vision. Et pour cause, le cholestérol serait en lien avec l'accumulation de plaques amyloïdes dans le cerveau, ces protéines qui se fixent autour des neurones et sont responsables de l’apparition de la maladie d’Alzheimer. 7 % des cas de démences seraient imputables à un excès de cholestérol.

En revanche, les scientifiques cherchent encore à comprendre en quoi un trouble de la vision augmente le risque de démence. Ces deux facteurs de risque s’ajoutent à 12 autres déjà identifiés par les scientifiques comme la sédentarité, le diabète ou encore la consommation excessive d’alcool. La perte d’audition est aussi mise en cause.

Il est donc possible d'agir pour réduire le risque de développer une démence. Peu importe l'âge, le moindre trouble, qu'il soit auditif ou visuel, il ne faut pas tarder à consulter. Il est aussi recommandé de pratiquer une activité physique régulière, et de se cultiver. Cela permet au cerveau de créer de nouvelles connexions entre les neurones.