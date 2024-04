Sport au travail : des députés veulent favoriser l'activité physique en milieu professionnel

"L'activité physique et sportive au travail est un enjeu de santé publique: faire du sport est bon pour la santé, ne pas en faire est un danger pour la société", ont martelé Karl Olive (Renaissance) et Claudia Rouaux (PS) en conférence de presse.

Les deux députés, qui ont planché sur le sujet dans le cadre d'une "mission flash", affirment dans leurs conclusions que les "activités physiques et sportives restent trop peu développées en milieu professionnel".

"Les employés de bureau passent en moyenne 75% de leur temps de travail assis"

Ils pointent notamment les dangers de la sédentarité qui "coûterait près de 500 millions d'euros à l'assurance maladie chaque année". "Les employés de bureau passent en moyenne 75% de leur temps de travail assis", rappellent-ils.

Par "manque de temps" ou d'"infrastructures", selon eux, l'activité physique et sportive est pratiquée par "moins de 10% des salariés" en milieu professionnel. Elle relèverait pourtant "du gagnant-gagnant", réduisant l'absentéisme des salariés en améliorant leur productivité, estiment-ils.

Parmi leur 16 propositions, ces députés préconisent une plus forte sensibilisation, la création d'un "label 'entreprise sportive'" et des incitations fiscales pour celles qui joueraient le jeu.

Une création d'un "titre sport" comme le titre restaurant

Ils proposent aussi la création d'un "titre sport", sur le modèle du titre restaurant, ou encore un renforcement de l'équipement sportif de proximité, tout en appelant partenaires sociaux et mutuelles à se saisir du sujet.

"Il faut un choc culturel et inciter les entreprises à faire plus, alors même que l'activité physique et sportive a été déclarée comme 'grande cause nationale 2024'", ont-ils conclu, qualifiant cette année marquée par les JO de Paris (26 juillet-11 août) de "favorable" à la mise en place de mesures plus fortes en la matière.

Emmanuel Macron avait notamment appelé en janvier les Français à faire du sport "au moins 30 minutes par jour".