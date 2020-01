Mal de dos : cinq conseils pour bien se tenir quand on est longtemps assis

INTERVIEW

C’est un mal de plus en plus répandu dans les sociétés modernes : le mal de dos. De nombreuses personnes souffrent de douleurs, notamment à cause d’une mauvaise posture au travail. Olivier Girard, ergonome et posturologue, auteur du livre Plein le dos : le manuel de la posture, a livré mercredi ses conseil pour bien se tenir, dans l’émission "Sans rendez-vous" sur Europe 1.

Pour ne pas avoir mal au dos, faut-il se lever toutes les 30 minutes ?

Oui c’est la règle, mais elle est stricte. Ce n’est pas toujours faisable, notamment quand on est sur l’autoroute. Si on se lève moins, il faut rattraper le coup en décompressant quand on se lève. Les maux de dos sont simples : si on l’utilise plus qu’on ne le repose, un jour, il fera mal.

Faut-il avoir le dos plat quand on est assis ?

Le dos plat est un concept pédagogique, parce que le dos ne peut jamais être plat. Si on est avachis dans son bassin, le milieu du dos part vers l’arrière et pour compenser. Il y a du poids qui va devant, et cela va tendre la nuque.

Quelle est la bonne position à adopter ?

Pour résumer, le travail des pieds est d’être sur le sol de sorte qu’on puisse être dans le fond de la chaise, et le bassin va être calé contre la partie inférieure du dossier. Il faut stabiliser le bassin, alors la colonne vertébrale grandit gentiment vers l’avant. Les hommes ont tendance à écarter les genoux quand ils sont assis, ce qui les avachit, alors que les femmes ont tendance à les serrer, ce qui a tendance à les creuser. Les talons doivent être alignés verticalement sous les genoux.

Les accoudoirs ou les coussins servent-ils à quelque chose ?

Sur une bonne chaise, il n’y a pas besoin de coussin. Le coussin va intervenir quand la chaise est trop profonde, comme sur un canapé. On va raccourcir la profondeur d’assise en mettant des coussins. Quand on se tient bien, un muscle dans le torse, le grand dorsal, est mobilisé. Ce grand dorsal sert d’accoudoir interne, il va s’accrocher juste sous les bras pour faire le rôle d’un pilier pour le poids des bras. On a donc un accoudoir interne quand on se tient bien.

Est-ce vrai que c’est dangereux pour la nuque de travailler sur ordinateur portable ?

Le risque pour la nuque est d’être fléchie de plus de 20 degrés. Aux Pays-Bas, la loi considère que c’était trois fois plus risqué de travailler sur un ordinateur portable que sur un fixe. Si on travaille sur une tablette ou sur un smartphone, c’est six ou huit fois plus de risques. Avec un ordinateur portable, on prend un clavier et une souris et on met l’ordinateur sur quelques livres, comme ça l’ordinateur portable servira d’écran et on aura une meilleure posture.