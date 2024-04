Lunettes de soleil, masque... Ces astuces pour souffrir le moins possible des allergies aux pollens

Ils piquent, démangent, font éternuer et, plus globalement, font vivre un enfer à 25% de Français. Les pollens, auxquels près d'un quart de la population française est allergique, sont particulièrement nombreux en ce moment. Il s'agit même de la période la plus délicate selon les spécialistes qui soulignent le rôle prépondérant des pollens de bouleau dans ces réactions allergiques. Les antihistaminiques sont souvent insuffisants et, selon les prévisions, 50% de la population sera allergique en 2056. Il existe néanmoins des astuces pour souffrir le moins possible.

Lorsque vous êtes à l'extérieur, il est recommandé de recouvrir toutes les zones sensibles de votre visage. Notamment les yeux qui doivent être protégés par une paire de lunettes de soleil, et ce, même si le ciel est gris. Cela empêche les pollens de se coller sur les yeux.

Éviter les écharpes et les foulards

Le masque chirurgical ou encore le FFP2 représentent deux autres solutions crédibles, selon Julien Cottet, vice-président de la Société française d'allergologie. C'est d'ailleurs ce qu'il recommande à ses patients. "Le masque va faire en sorte que les pollens ne rentrent pas dans le nez, ni dans la bouche. Dans ce cas, ils ne peuvent pas pénétrer dans la filière respiratoire, donc il n'y aura pas de rhinite ni d'asthme", explique-t-il.

En revanche, il vaut mieux ne pas porter d'écharpes ou de foulards qui sont des nids à pollen et augmentent les symptômes. Il faut également prendre des précautions en rentrant chez soi. "Il faut qu'il y ait un sas de décontamination où l'on se dit 'quand je rentre, mon manteau reste dans l'entrée, mon foulard aussi. Je ne vais pas les mettre dans le salon, je ne vais pas les emmener dans la chambre. Je vais faire attention à ne pas disséminer du pollen partout'", reprend Julien Cottet. Enfin, il est conseillé de se laver les cheveux tous les soirs pour ne pas répandre les pollens sur son oreiller.