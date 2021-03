Comment se débarrasser de l'"oignon du pied" ou hallux valgus

Avec ses 26 os, ses 16 articulations, ses 20 muscles et ses 107 ligaments, le pied est doté d’une architecture particulièrement complexe. Il est aussi sujet à de nombreux désagréments et infections qui ne doivent jamais être pris à la légère, d’autant que certaines pathologies peuvent influer plus ou moins fortement sur son développement au fil de l’âge. Parmi elles : l’hallux valgus, communément appeler "oignon du pied". Un nom trivial, certes, mais derrière lequel se dissimule une déformation particulièrement douloureuse qui peut faire de votre quotidien un véritable enfer.

C'est quoi, l'hallux valgus ?

"L’hallux valgus n’est pas du tout une excroissance osseuse qui pousse, comme on l’entend souvent. Il s’agit d’une déformation du gros orteil. Celui-ci se déplace vers l’extérieur du pied, tandis que simultanément le premier métatarsien, c’est-à-dire l’os situé à la base de cet orteil, dévie vers l’intérieur, donc dans l’autre sens", explique au micro de Sans Rendez-vous, l’émission santé d’Europe 1, Blandine Demeulenaere, chirurgienne orthopédiste à l’Institut du pied et de la cheville à Paris. Ce phénomène aboutit à la formation d’une saillie plus ou moins douloureuse à l’avant du pied, qui ressemble généralement à une bosse, c’est le fameux "oignon".

L’hallux valgus concernerait 5 à 10% de la population française, selon les chiffres avancés par la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique. "95% des personnes atteintes seraient des femmes", précise Blandine Demeulenaere. Un mal qui se développe généralement à partir de 40 ans, mais qui peut aussi survenir plus tôt.

Quelles sont les conséquences au quotidien d’un hallux valgus ?

"L’hallux valgus est douloureux, et il le devient de plus en plus au fur et à mesure que la déformation progresse", indique Sylvia Pinosa, la rédactrice en chef du magazine Tempo Santé qui consacre son numéro de mars aux pieds, et qui est également invitée de Sans Rendez-vous sur Europe 1. La souffrance oblige souvent à changer de posture pour pouvoir continuer à marcher en limitant la gêne, ce qui, paradoxalement, peut conduire à une déformation des appuis : le sujet ne fait plus reposer son poids sur les mêmes parties du pied. "Cela peut créer des tensions qui peuvent aller jusqu’à l’apparition d’arthrose si l’hallux valgus n’est pas pris à temps, voir même aboutir à la formation d’un pied plat", pointe encore Sylvia Pinosa.

L’oignon du pied a également un impact esthétique : plus celui-ci se développe, plus il devient difficile de se chausser. Les chaussures fermées à bouts pointus sont totalement déconseillées avec ce type de pathologie. Le port de talons hauts peut également être un facteur aggravant.

Comment soulager la douleur ?

"On peut utiliser des orthèses au moment des crises, car l’hallux valgus évolue par crises inflammatoires. Il peut en effet rester indolore pendant des années", explique Blandine Demeulenaere. L’orthèse est un petit appareillage, généralement taillé dans un matériau souple, qui va venir envelopper le membre douloureux. Les orthèses s’achètent en pharmacie, mais peuvent également être faites sur mesure par un orthoprothésiste. Dans le cas de l’hallux valgus, l’orthèse redresse temporairement l’orteil, et vient soulager l’articulation. "Mais cela ne dure qu’un temps, et ne permet pas de freiner la progression de l’hallux valgus", avertit notre chirurgienne orthopédiste.

La chirurgie, seul traitement efficace contre l’hallux valgus ?

"En effet, il faudra passer par la case chirurgie", reconnait Blandine Demeulenaere. Et il ne vaut mieux pas attendre le dernier moment, car plus la déformation s’aggrave et plus le retentissement est important sur les orteils latéraux et le reste de l’avant-pied. "On opère généralement quand l’hallux valgus devient douloureux, ou lorsqu’il est gênant au chaussage", précise notre praticienne.

Est-il vrai que le chirurgien doit "raboter" l’oignon ?

"C’est une technique que l’on utilisait encore il y a vingt ans, mais qui ne marchait pas car l’orteil continuait à se déformer", souligne Blandine Demeulenaere. Surtout, cette opération était particulièrement douloureuse, raison pour laquelle elle pouvait être déconseillée par l'entourage du patient. Heureusement, la médecine a fait de nombreux progrès sur ce point, et désormais les chirurgiens orthopédistes ne procèdent plus du tout de cette manière. Ils s’attaquent à la cause même de la bosse, plutôt que d’essayer de l’aplanir.

"Le principe de l’intervention consiste à réaligner le premier métatarsien par rapport au reste du gros orteil, en réalisant une coupe osseuse", détaille Blandine Demeulenaere. "C’est le principe d’une fracture, mais sous contrôle, de manière à redresser l’orteil pour qu’il n’y ait plus de conflit avec la chaussure, plus de douleur et surtout plus d’évolution de l’hallux valgus." Le chirurgien peut intervenir directement à travers la peau, via une chirurgie percutanée, donc peu invasive, à moins que la gravité de la déformation ne l'oblige à procéder de manière plus classique, par une incision.