L'état de santé d'Alain Delon évalué par un médecin : comment se déroule cette procédure ?

La justice a pris des nouvelles d'Alain Delon. Un médecin a effectivement été mandaté pour évaluer son état de santé, en vue d'une éventuelle mesure de protection judiciaire à la demande de l'acteur lui-même et de son fils Anthony. Le parquet avait pris acte des demandes, et annoncé le 11 janvier avoir saisi "un médecin habilité (…) afin d'évaluer la situation d'Alain Delon", dans un contexte de grande division familiale. Car l'icône du cinéma français âgée de 88 ans aujourd'hui est très affaiblie depuis un AVC survenu en 2019.

Alors, comment se déroule cette procédure habituellement ? D'abord, l'évaluation ne peut pas être faite par le médecin de famille. Les proches qui demandent cette protection juridique choisissent un des médecins habilités par la justice.

Tout ce qui est évalué dans cet examen de santé

Concrètement, l'évaluation dure en moyenne une heure. Le but principal du rendez-vous est d'évaluer l'autonomie physique et intellectuelle d'une personne, détaille au micro d'Europe 1 Antoine Piau, gériatre et qui a souvent été missionné pour ce genre d'examen. "On évalue les fonctions cognitives. Il y a la mémoire, les troubles du jugement, les praxies (troubles du geste, ndlr) : savoir utiliser un stylo, savoir utiliser les couverts, quelque chose qu'on savait faire et qu'on ne sait plus faire", explique le gériatre.

Également, sont analysés "les troubles du langage, les difficultés à comprendre les mots ou à trouver ses mots alors qu'avant on n'avait pas de problème dans la maîtrise des mots", ajoute Antoine Piau, qui qualifie cet examen d'"hyper pragmatique". En outre, le calcul mental simple, ou encore le fait de reconnaître la fonction d'un objet (par exemple, dire qu'un téléphone sert à téléphoner), sont pris en compte.

Aucun autre examen médical type scanner ou IRM n'est pratiqué. Un certificat médical est ensuite délivré pour aider le juge des tutelles à prendre sa décision.