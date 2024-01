INFO EUROPE 1 - «Les déclarations ne tiennent pas la route», Anthony Delon dénonce les propos d'Hiromi Rollin

Un nouvel épisode dans le déchirement des enfants Alain Delon. Après le déballage concernant la santé de l'acteur, Anouchka, Anthony et Alain-Fabien, en désaccord quant aux suites à donner au traitement médical de leur père, une nouvelle salve judiciaire serait en préparation. Hiromi Rollin, celle qui se présente comme la compagne du comédien, a écrit une lettre au procureur de Montargis.

"Des effets d'annonces médiatiques"

Selon plusieurs médias, Hiromi Rollin dénonce, dans une lettre transmise par son avocat Yassine Bouzrou, une tentative d'homicide volontaire contre l'acteur et vise les enfants Delon. Pour elle, l'arrêt des traitements médicaux pris par Alain Delon présente un véritable danger pour sa vie. Elle affirme qu'avant qu'elle ne se fasse expulser de Douchy, l'état de santé de la star était stable, alors qu'il semble désormais se dégrader de jour en jour. Selon Hiromi Rollin, ce traitement contre le lymphome est vital. Les enfants Delon ne peuvent ignorer, martèle-t-elle, que remplacer un traitement lourd par des jus de fruits et de la naturopathie ne pourra assurer une stabilité de l'état de santé d'un homme de 88 ans atteint d'une maladie grave. Elle réclame ainsi des investigations urgentes.

Contacté par Europe 1, Anthony Delon, l'aîné des trois enfants, dénonce des déclarations qui ne tiennent pas la route. Selon lui, le traitement expérimental que recevait son père était en train de le tuer. "Les déclarations de l'avocat Ayela (Alain Delon) et d'Hiromi Rollin ne tiennent pas la route. Ce ne sont que des effets d'annonces médiatiques. La décision d'arrêter le traitement de mon père, qui était un traitement expérimental et qui était en train de le tuer, a été prise par mon père et ses trois enfants", affirme-t-il. Ce dernier déclare qu'un dossier médical qui l'atteste a été transmis au procureur de Montargis. "Sauf que pour l'instant eux ne le savent pas", conclut-il.