L’Etablissement français du sang (EFS) tire la sonnette d'alarme mercredi sur Europe 1 : les stocks de sang sont au plus bas depuis dix ans. Il manque près de 20.000 poches de sang pour atteindre la moyenne habituelle de réserve. Cette pénurie est notamment due à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, qui a réduit le nombre de points de collecte, mais aussi à la volonté des donneurs.

"La situation est délicate", déplore Hervé Meinrad, le directeur de la collecte et de la production de l'EFS. "Notre collecte est organisée autour d’une centaine de collectes mobiles, ce qui représente 80% des prélèvements. On s’appuie également sur les collectes organisées en entreprise et dans les universités. Depuis le début de la crise, les collectes sont très faibles, car les gens sont en télétravail ou les étudiants suivent leurs cours à distance. Cela représente une perte de 100.000 dons depuis le début de la crise", développe-t-il. "Il faut que l’on remonte rapidement, car on peut commencer à avoir des difficultés si on reste longtemps dans cette zone", prévient enfin Hervé Meinrad.